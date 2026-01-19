« Talents de France » : comment lutter contre les discriminations à l’emploi ?

La ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, lance ce lundi le dispositif Talents de France.

Ce programme vise à lutter contre les discriminations à l’emploi, qu’elles soient liées à l’âge, au genre ou au lieu de résidence. Une initiative qui tombe à point nommé : le dernier rapport sur la perception des discriminations dans l’emploi, publié en décembre, révélait que parmi les 25 critères interdits par la loi, c’est l’âge qui arrive en tête des discriminations constatées.

Pourquoi l’âge domine-t-il ?

Contrairement aux autres formes de discrimination — sexe, origine, religion, handicap, orientation sexuelle — l’âge est la seule discrimination pour laquelle la loi prévoit des dérogations. L’article L1133-2 du Code du Travail l’autorise en effet si l’employeur invoque un objectif légitime.

Ces exceptions sont précises : il peut s’agir de « favoriser l’insertion des jeunes », « adapter la pyramide des âges » ou encore « anticiper les départs à la retraite ». En pratique, cela signifie que l’âge peut légalement devenir un critère de sélection, à condition que l’entreprise justifie sa décision par un objectif considéré comme légitime.

Cette particularité explique en grande partie pourquoi l’âge est la première discrimination constatée dans le monde du travail. Les autres critères sont strictement interdits sans exception, ce qui réduit, en théorie, leur occurrence — ou du moins leur visibilité juridique. Mais l’âge, lui, bénéficie d’une « autorisation encadrée » qui permet aux employeurs de contourner partiellement l’interdiction. Résultat : ce type de discrimination, unique en son genre, est aussi le plus présent dans la réalité quotidienne des candidats et des salariés.

Le lancement du dispositif Talents de France illustre un paradoxe de la lutte contre les discriminations : la première discrimination observée n’est pas seulement une question de comportements individuels, mais aussi de cadre légal. L’âge domine parce qu’il est, en quelque sorte, toléré par la loi elle-même, sous certaines conditions. Comprendre ce mécanisme est essentiel pour concevoir des politiques publiques efficaces et garantir que l’égalité réelle à l’emploi ne reste pas qu’un principe sur le papier.