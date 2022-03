Tango Bourges Basket : un maillot contre les violences faites aux femmes

Le 20 mars prochain, à l’occasion de la rencontre contre Angers, les basketteuses du Tango Bourges arboreront un nouveau maillot. Ce mardi 8 mars, le club du Cher a en effet dévoilé une tenue dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes. « Ces nouvelles tenues de match et d’avant match laissent de côté les couleurs emblématiques du Tango Bourges Basket (orange et noir) pour se parer de nouveaux coloris bleu et mauve, couleurs symboliquement chargées, synonymes d’une perte d’éclat, d’élan de vie que peuvent ressentir les victimes de violences », indique le club dans un communiqué.

Le maillot de match comporte aussi des détails particuliers, avec « un filigrane reprenant les tristes statistiques des violences faites aux femmes et un imposant ‘STOP’ ». Quant au maillot d’échauffement, il adopte lui aussi un filigrane « reprenant des phrases bien trop souvent entendues par les femmes lorsqu’elles osent parler ou porter plainte », le numéro d’aide 3919 et un ensemble de phrase de soutien à la libération de la parole des femmes.

Les maillots sont en vente depuis ce mercredi 9 mars dans la boutique du club.