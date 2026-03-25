Tayc annonce son retour sur scène pour un concert unique !

Tayc fait son retour en grande pompe ! Après avoir annoncé la sortie de son nouvel album pour le 15 mai, diffusé son film au Grand Rex et sorti son premier single Super-Héros, le chanteur étend le lancement de son nouveau projet Joÿa avec un concert événement.

Ses fans pourront le retrouver à la Seine Musicale de Paris, le 15 mai 2026. Ils vivront donc en live la sortie du nouvel opus de Tayc lors de ce concert prelease nommé Le chant des joyeux. La billetterie est déjà ouverte et les places partent très vite ! Elles sont disponibles entre 69 et 89€.

Pour accompagner cette nouvelle annonce, le chanteur a rendu public son film Joÿa : La Naissance, samedi 21 mars. Un film de huit minutes qui dévoile l’histoire fictive autour de ce nouveau projet qui rend hommage à ses origines Camerounaises.

Parlant ouvertement de l’esclavage Tayc s’attaque à un sujet puissant sur lequel peu de musiciens actuels ont osé s’aventurer avec autant d’engagement. Alors Rendez-vous le 15 mars en live ou dans les enceintes pour découvrir cette nouvelle page de la carrière de l’artiste.