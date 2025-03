Taylor Swift : la tournée The Eras Tour sacrée « tournée du siècle » !

Tournée la plus rentable de tous les temps avec plus de deux milliards d’euros de recettes et 10 millions de spectateurs, The Eras Tour de Taylor Swift a été sacrée « tournée du siècle » à l’occasion des iHeartRadio Music Awards. La cérémonie, qui se déroulait à Los Angeles dans la nuit du 17 au 18 mars, soit deux ans jour pour jour après le début de la tournée, était organisée par l’industrie radio aux Etats-Unis.

Une vidéo exclusive...

La chanteuse de 35 ans, élue personnalité de l’année 2023 par le prestigieux magazine américain Time, a remporté deux autres récompenses lors de cette cérémonie : artiste de l’année et album pop de l’année pour The Tortured Poets Department. Plusieurs catégories étaient également ouvertes aux votes des fans, et Taylor Swift a pu compter sur la forte mobilisation des Swifties pour s’imposer partout où elle était nommée : meilleures paroles et meilleur clip pour Fortnight, meilleure diffusion à l’écran pour le film-concert The Eras Tour, meilleur style pour The Eras Tour, meilleure tradition de tournée pour les chansons surprises de The Eras Tour, et meilleur invité surprise pour la venue sur scène de son compagnon Travis Kelce, lors d'un concert. Taylor Swift, qui n’était pas présente à la cérémonie, a aussi offert à ses fans une vidéo exclusive d’une chanson surprise, mirrorball, tournée lors du tout premier concert de The Eras Tour.