Taylor Swift protège sa voix face aux dérives de l’IA

Face à la montée en puissance de l’intelligence artificielle, Taylor Swift cherche à reprendre le contrôle de sa voix et de son image. La star américaine a déposé plusieurs demandes de marques auprès de l’office américain des brevets et des marques (USPTO), afin de mieux protéger son identité artistique contre les imitations générées par IA.

Le problème est devenu majeur pour de nombreuses célébrités. Les outils d’intelligence artificielle permettent aujourd’hui de reproduire une voix ou un visage en quelques secondes, parfois à partir de simples extraits disponibles en ligne. Contrairement au piratage classique, il ne s’agit plus de copier un contenu existant, mais bien de générer un nouveau fichier capable de tromper facilement le public.

Taylor Swift a donc choisi de passer par le droit des marques pour encadrer certains éléments très reconnaissables de sa personnalité publique.

Taylor Swift veut protéger sa voix et son image

Parmi les demandes déposées, deux concernent des extraits audio précis. Dans ces enregistrements, Taylor Swift prononce la phrase : « Hey, it’s Taylor », utilisée pour annoncer la sortie de son album The Life of a Showgirl. L’objectif est de faire reconnaître cette signature vocale comme un élément protégé juridiquement.

Une troisième demande porte sur une image de la chanteuse sur scène, capturée lors de l’une des dates de sa tournée The Eras Tour. Là encore, l’idée est de verrouiller l’usage de cette représentation afin d’éviter les reproductions abusives ou les détournements.

Cette stratégie permettrait à Taylor Swift d’agir non seulement contre des copies exactes, mais aussi contre des imitations jugées trop proches de son identité sonore ou visuelle.

La chanteuse a déjà été confrontée aux dérives de l’IA. En 2024, une fausse image la montrant en train de soutenir Donald Trump avait largement circulé sur internet. Elle avait alors dénoncé les risques de désinformation liés à ces technologies.

Taylor Swift n’est pas la seule célébrité à engager ce type de combat. L’acteur Matthew McConaughey a récemment entrepris des démarches similaires pour protéger sa voix et son image. Scarlett Johansson ou encore Tom Hanks ont également dénoncé l’utilisation non autorisée de leur identité dans des contenus générés par intelligence artificielle.

Avec cette initiative, Taylor Swift illustre une nouvelle bataille juridique qui pourrait devenir centrale pour l’industrie culturelle dans les prochaines années.