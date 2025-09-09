Téléthon 2025 : Santa sera la marraine de cette nouvelle édition

Elle va devoir se préparer à ne pas beaucoup dormir pendant près de 30h. La chanteuse Santa sera la marraine de la 39e édition du Téléthon 2025 qui se déroulera les 5 et 6 décembre prochain. Organisée par l'Association française contre les myopathies (AFM), le but est de récolter chaque année, sur un week-end de fin d'année, un maximum d'argent pour la recherche sur ces maladies génétiques rares.

La jeune femme qui enchaîne les succès depuis début 2024 avec entre autres le tube "PopCorn Salé" succède donc au chanteur Mika qui avait été le parrain de l'édition 2024. La jeune femme de 32 ans a confié vouloir "faire péter les compteurs des dons du 3637."

Lors de la précédente édition pas moins de 96 millions d'euros ont été récoltés. En plus de la chanteuse Santa, quatre familles seront ambassadrices de l'opération pour représenter les enfants malades.

Santa sur tous les fronts

Révélée par le titre "PopCorn salé", la jeune niçoise n'en finit pas de faire parler d'elle depuis début 2024. La chanteuse est depuis quelques semaines à l'affiche de The Voice Kids où elle tient le rôle de coach pour la première fois. Santa sortira aussi sa nouvelle chanson "Dis-moi oui" ce vendredi 12 septembre.