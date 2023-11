Tempête Ciaran : le Maine-et-Loire placé en vigilance orange vents violents

« Les rafales maximales attendues sont de l'ordre de 90 à 110 km/h dans l'intérieur des terres, ponctuellement davantage », fait savoir Météo France. Les autorités invitent notamment à la vigilance quant à de possibles chutes d’arbres. « Les arbres encore partiellement en feuilles et les sols saturés en eau constituent des facteurs aggravants avec un risque de déracinement accru », poursuit Météo France.

Le trafic des TER sera interrompu ce jeudi 2 novembre en Pays de Loire comme dans plusieurs autres régions comme le Centre-Val de Loire. Les pompiers s’attendent à être particulièrement sollicités et une cellule dédiée à la tempête sera activée en Maine-et-Loire. Il est recommandé de ne pas surcharger le 112 ou 18 au plus fort de la tempête, afin que les pompiers puissent se concentrer sur les urgences. La ville d’Angers ferme ses parcs et jardins dès ce mercredi soir.