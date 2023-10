Tempête Ciaran : pas de trains régionaux en Centre-Val de Loire jeudi

La tempête Ciaran pourrait faire des dégâts sur une large partie Ouest du pays. Des vents pouvant souffler jusqu’à 110 km/h (dans les terres) localement sont attendus à partir de mercredi soir. Conséquence, la SNCF se veut prudente et annonce l’interruption des TER dans 4 régions jeudi : la Bretagne, les Hauts de France, la Normandie et le Centre-Val de Loire. En Pays de la Loire, l'ensemble des trains (TGV et TER) ne circuleront pas jeudi.

Les gares de certaines lignes TGV ne seront pas non plus desservies. Les liaisons Paris-Tours, Paris-Le Mans seront assurées.

La SNCF précise que « des adaptations horaires seront également mises en place mercredi en fin de journée et vendredi en début de matinée ». Vous pouvez suivre l’état du trafic en direct sur www.sncf-connect.com