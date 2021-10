Open d'Orléans : Laaksonen remporte le tournoi en simple, la paire Herbert – Olivetti victorieuse en double !

Après une semaine de compétition, le 16ème Open d’Orléans a pris fin hier après-midi. En simple, c’est le Suisse Henri Laaksonen qui a décroché la victoire finale face à l’Autrichien Dennis Novak. Le 118ème joueur mondial s’est imposé en trois sets (6-1, 2-6, 6-2). Une victoire qui lui permet d’obtenir 125 points ATP et de réintégrer le Top 100 Mondial aujourd’hui.

Le joueur de 29 ans succède au Suédois Mikael Ymer vainqueur en 2019 (l’édition 2020 n’ayant pas eu lieu à cause de la pandémie).

Une finale en double 100% Française

Cocorico ! Deux paires tricolores se sont affrontées lors la finale en double. L’ultime rencontre a été remportée par Pierre-Hugues Herbert et Albano Olivetti en trois sets (6-2, 2-6, 11-9) au terme d’une heure et quart de jeu contre Antoine Hoang et Kyrian Jacquet. C’est la 3ème victoire en double à l’Open d’Orléans pour Pierre-Hugues Herbert (succès en 2010 et 2011) et la 4ème au total dans cette compétition. Il en devient d'ailleurs le joueur le plus titré !

Le tennisman de 30 ans et son ami de toujours de 29 ans (ils se connaissent depuis qu’ils sont jeunes et ont remporté plusieurs titres ensemble en junior) succèdent à la paire Monégasque Romain Arneodo et Hugo Nys sacrée il y a deux ans. La dernière victoire d’Herbert et Olivetti ensemble remonte à 2016, c’était à Wroclaw en Pologne.