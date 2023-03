"The Last of Us" : intrigues, casting, date de diffusion... Voici ce que l’on sait de la saison 2

The Last of Us : "une saison 2 différente du jeu"

Si durant la saison 1, les spectateurs ont suivi les aventures de Joel (Pedro Pascal) et Ellie (Bella Ramsey) à travers les États-Unis lors d'une pandémie sans précédent provoquée par un champignon (le cordyceps, ndlr), les fans de la série s'interrogent aujourd'hui sur le scénario du second volet. "La saison 2 sera différente du jeu, tout comme cette première l’était", ont confié les showrunners. "Parfois, ce sera radicalement différent, parfois ce sera à peine différent, mais ce sera différent. Elle ne sera pas exactement comme le jeu. Ce sera la série que Neil et moi voulons faire et nous la faisons avec Bella", a précisé Craig Mazin.

Côté casting, même si le second jeu se déroule plusieurs années après le premier, les personnages devraient être de retour, y compris Ellie. Bella Ramsey, l'actrice qui interprète la jeune fille, aura 19 ans, le même âge que son personnage au moment du deuxième volet. La comédienne britannique a d'ailleurs confié dans le podcast The Last of Pods, qu'elle était "très excitée" par la saison 2 et qu'elle avait hâte d'être "de retour au Canada" avec "Pedro Pascal pour un petit bout de temps". Une déclaration qui confirme donc bel et bien le retour des deux personnages dans de prochains épisodes.