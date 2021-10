Une très belle affiche ! Hier soir, le public de TF1 a choisi les Finalistes de The Voice « All Stars » au cours d’une soirée de ½ Finale en direct marquée par des règles inédites. Au fil de la soirée, l’huissier de justice de l’émission, Me Simonin, a annoncé cinq poules constituées de trois Talents à se disputer une place en finale. Grâce au vote des téléspectateurs, MB14 a remporté la première poule face à Louis Delort (équipe Patrick Fiori) et Paul (équipe Mika). Avec le titre Eath Song de Michael Jackson, Amalya, seule rescapée de l’équipe de Jenifer, s’est imposée dans le second trio de Talents composé de Dominique Magloire (équipe Florent Pagny) et Victoria Adamo (équipe Mika).

AUCUN TALENT POUR ZAZIE...

Pour le troisième trio : du très lourd. Flo Malley (équipe Patrick Fiori), Gjon’s Tears (équipe Zazie) face à l’époustouflante Anne Sila (équipe Florent Pagny) qui, presque sans surprise, a récolté le plus de suffrage avec une prestation sur le titre Je te promets de Johnny Hallyday. L’avant-dernier trio a opposé Anthony Touma (équipe Mika) qui a rencontré un léger problème technique au cours de sa prestation, Demi Mondaine (équipe Zazie) et Manon (équipe Florent Pagny), ancienne candidate de The Voice Kids. C’est d’ailleurs cette jeune dernière qui s’est qualifiée pour la grande finale.

Enfin, pour la dernière poule, Me Simonin a annoncé les prénoms des Talents restants : Terence (équipe Mika), Antoine (équipe Patrick Fiori) et Will Barber (équipe Zazie). Malheureusement pour Zazie, qui se retrouve sans aucun Talent en Finale, et Patrick Fiori, c’est Terence qui a fait chavirer le cœur du public avec sa propre version de I will always love you.

UN SIXIÈME TALENT REPÊCHÉ PAR LE PUBLIC

Il a ensuite fallu plus de 00 h 30 pour enfin découvrir la liste complète des finalistes de cette saison anniversaire. En effet, un sixième Talent a pu être repêché par le public à l’issue de la soirée : Louis Delort, Talent emblématique de l’émission, sera donc de retour la semaine prochaine à partir de 21 h 05 pour la grande Finale en direct de The Voice « All Stars » avec Nikos Aliagas.

Voici la liste des Finalistes :

ANNE SILA (équipe Florent Pagny)

MB14 (équipe Florent Pagny)

LOUIS DELORT (équipe Patrick Fiori)

TERENCE (équipe Mika)

MANON (équipe Florent Pagny)

AMALYA (équipe Jenifer)