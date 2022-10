The Voice Kids : Slimane et Nolwenn Leroy seront coach de la saison 9 !

Il va y avoir du changement dans The Voice Kids ! La saison 8 à peine terminée, le tournage de la prochaine saison va déjà prochainement démarrer . Sauf que cette fois-ci, deux nouveaux coachs vont faire leur apparition. Ainsi, comme le confirme TF1, Slimane et Nolwenn Leroy prendront la place, en 2023, de Julien Doré et de Louane, au côté de Patrick Fiori et Kendji.

Interrogé par le média Purecharts, Slimane confie déjà avoir « l'amour des tout petits depuis longtemps. Automatiquement, à The Voice Kids, je suis obligé d’aimer tous les enfants, de les porter, de les aider, de les amener le plus loin possible dans l’aventure. C’est le mot-clé et surtout la façon dont il faut faire cette émission : avec de l’amour, de la tendresse et des bons conseils de musique ».

Pour le moment, aucune date précise de diffusion n’a été dévoilée par TF1. Tout ce que l’on sait, c’est que les auditions à l’aveugle commenceront dès le mois prochain.