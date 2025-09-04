The Weeknd fera danser Paris et Nice pour deux concerts à l'été 2026

Après une série de concerts dans les stades de Bordeaux, Nice et du Stade de France à Paris en juillet 2023, The Weeknd sera de nouveau de passage en France en juillet 2026.

Live Nation a annoncé deux dates de tournée pour The Weeknd en 2026 : le 10 juillet au Stade de France à Paris et le 21 juillet à Nice.

Intitulée "The Weeknd : After Hours Til Down Tour", le chanteur canadien devrait reprendre ses plus grands tubes mais aussi les titres de son dernier album Hurry up Tomorrow.

En 2023, lors de sa tournée en France, The Weeknd avait rempli en l'espace de 24h deux dates au Stade de France et trois autres concerts dans les stades de Bordeaux et Nice.

Mise en vente des places le 12 septembre

Autant dire qu'il faudra être très rapide pour prendre ses places. Elles seront mises en vente le 12 septembre à midi sur les sites officiels. Une prévente est organisée la veille, le 11 septembre, à midi, sur le site de Live Nation. Il faut pour ça s'inscrire en amont.