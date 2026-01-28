TikTok aux États-Unis : une américanisation sous conditions

Depuis plusieurs années, TikTok est au cœur d’un bras de fer géopolitique entre Washington et Pékin.

En ligne de mire du gouvernement américain : la crainte que la Chine puisse accéder aux données personnelles des utilisateurs américains ou influencer les contenus diffusés via l’algorithme de la plateforme. Ces soupçons ont conduit les autorités américaines à envisager, à plusieurs reprises, une interdiction pure et simple de l’application sur le territoire.

Pour éviter ce scénario, TikTok a annoncé la création d’une co-entreprise chargée de gérer ses activités aux États-Unis, majoritairement détenue par des investisseurs américains. Cette restructuration n’est pas un simple choix stratégique : elle répond directement à une loi adoptée sous le mandat de Joe Biden. Le texte oblige ByteDance, maison-mère chinoise de TikTok, à céder le contrôle de ses opérations américaines, sous peine de voir l’application interdite dans le pays.

Cette transformation signifie-t-elle que TikTok est désormais une entreprise américaine ?

La création de cette co-entreprise s’inscrit dans le cadre des exigences du CFIUS, le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis. Cette autorité veille à ce que les investissements étrangers ne menacent pas la sécurité nationale. Grâce à ce montage, le gouvernement américain obtient un droit de regard renforcé sur plusieurs éléments sensibles : la sécurité des données des utilisateurs, la modération des contenus et, dans une certaine mesure, le fonctionnement de l’algorithme.

Sur le plan juridique et politique, TikTok coche donc les cases exigées par Washington. L’entreprise peut ainsi continuer à opérer sur le marché américain tout en affichant une gouvernance conforme aux standards locaux. Officiellement, TikTok apparaît comme « américanisé ».

Mais cette séparation a ses limites. ByteDance conserve la propriété du code source, de l’architecture algorithmique et des équipes techniques chargées de son développement. Autrement dit, le cœur technologique de TikTok reste en Chine. La plateforme repose toujours sur un moteur conçu, entretenu et amélioré par la maison-mère chinoise.

En définitive, la scission est avant tout juridique et politique. Si TikTok satisfait aux exigences américaines sur le papier, son fonctionnement profond demeure largement dépendant de ByteDance. Une situation hybride qui illustre les tensions croissantes entre souveraineté numérique, sécurité nationale et mondialisation des technologies.