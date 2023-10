Si les réseaux sociaux constituent une source d'informations faramineuses, ils peuvent parfois diffuser des contenus pour le moins étonnants. Victorias Way, une influenceuse américaine spécialisée dans les astuces de la vie quotidienne, vient par exemple de créer la polémique après avoir publié une vidéo sur TikTok dans laquelle elle affirme que le "moyen le plus simple" d’ôter la graisse de la viande hachée lors de la cuisson était d’utiliser des tampons hygiéniques.

Dans la séquence, visionnée plus de 3,4 millions de fois, la mère de famille explique en effet qu'il suffit de plonger les tampons dans une poêle et de laisser l’excès de graisse s’infiltrer dans le coton. On la voit notamment déposer les protections hygiéniques dans la poêle et de les laisser reposer sur le côté pendant qu’elle fait mijoter son bœuf haché avec des épices.