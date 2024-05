TouchePasMaVF : l’intelligence artificielle inquiète les comédiens de doublage

Brigitte Lecordier, Donald Reignoux, Dorothée Pousséo, Adeline Chetail, Thierry Desroses ou encore Emmanuel Curtil : le nom et le visage de ces comédiens ne vous dit peut-être rien, mais vous avez forcément entendu leur voix. De nombreux comédiens et comédiennes de doublage en appellent à la ministre de la Culture, Rachida Dati, pour alerter sur la menace que fait peser l’intelligence artificielle sur leur métier. « Nous risquons d’être parmi les premier·es à être remplacé·es, à très court terme, par les outils de l’intelligence artificielle générative », s’inquiètent-ils, alors que l’actrice américaine Scarlett Johansson accuse cette semaine l’entreprise OpenAI d’avoir copié sa voix pour son IA ChatGPT.

Le SFA (Syndicat Français des Artistes interprètes) et l’association LESVOIX estiment qu’à l’avenir, ce seront des robots qui assureront les voix françaises de vos acteurs ou personnages préférées, le tout en volant les voix des comédiens. « L’émotion, la complexité, la beauté de l’expérience humaine véhiculées par la voix et le langage, ne peuvent être générées par les modèles d’intelligence artificielle », confient-ils. Les artistes appellent donc l’Etat à mettre en place des mesures pour les protéger, en imposant la transparence aux concepteurs d’intelligences artificielles, et en conditionnant les aides publiques à la protection de l’emploi humain. Le doublage ferait vivre 15.000 personnes en France.

Au-delà de leur métier, les comédiens alertent également sur les conséquences du vol des voix dans la vie quotidienne, avec des usurpations d’identité par exemple. Une pétition lancée sur le site change.org a réuni plus de 44.000 signatures ce mercredi 22 mai.

En janvier dernier, au micro de notre animateur Lionel au Geek Life Festival du Mans, Brigitte Lecordier dénonçait les conséquences de l'utilisation des IA :