Tour Vibration 2023 : la chanteuse Maëlle sort son deuxième album

Trois ans après son premier album, Maëlle revient avec un deuxième album le 29 septembre, intitulé Fil Rouge… La jeune femme de 22 ans l’a composé pendant le confinement, chez elle à Tournus en Saône-et-Loire. Un album qu’elle a écrit et composé, beaucoup plus personnel. « C’est vraiment un album de liberté », nous explique-t-elle. Avant sa sortie, le public a pu en découvrir deux morceaux sur les douze qu’il contient : Flash et En Attendant…

La Tournusienne, grande gagnante de The Voice en 2018, avait composé son premier album avec Calogero dont on retient Toutes les machines ont un cœur et L’Effet de masse.… Pour le second, elle l’a co-écrit avec Noor Awad, Adrien Gallo ex BB Brunes et Olivia Merilahti, ex chanteuse du groupe the Do. « J’ai pu créer les choses, m’entourer de mon équipe à moi, souligne-t-elle, pouvoir être beaucoup plus personnelle qu’avant et être sincère sur toute ma vie qui s’est déroulée ces deux-trois dernières années. C’est sûr que c’est une étape de franchie ».

Une envie de cinéma

Ce nouvel album sera suivi par une tournée, avec d’ores et déjà quelques dates annoncées début 2024, et notamment La Cigale à Paris, le 20 mars. En parallèle, la jeune femme travaille sur d’autres projets. « Je compose aussi pour les autres, et j’aimerai faire aussi du cinéma. Je rencontre pas mal de gens et je passe des castings pour pouvoir m’y mettre sérieusement ». Pour l’heure, rien de concret, mais l’année 2024 s’annonce d’ores et déjà chargée pour la jeune Bourguignonne.