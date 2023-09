Avec Christophe Willem, Ronisia, L'Héritage Goldman, Hervé, Broken Back, Zaoui, Sola et Yaniss sur scène, le Tour Vibration 2023 a parfaitement lancé son aventure avec la ville de Vendôme ! Une nouvelle fois, le public et les artistes présents ont partagé 3h30 de musique et de bonne humeur.

Retrouvez maintenant l'aftermovie de la soirée.