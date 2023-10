Tour Vibration 2023 : 40 000 spectateurs réunis au Mans

Le Tour Vibration était parking des Quinconces au Mans pour la 5ème et dernière date de son édition 2023. 40 000 spectateurs ont répondu présents !

C’est une date du Tour Vibration qui restera dans les annales ! Après un warm up dont le DJ Yaniss a le secret, c’est Black M qui a ouvert le bal. Comme toujours, l’ex-membre de Sexion d’Assaut a fait preuve de générosité avec son public. Il a offert plus de 20 minutes de show, sur scène mais aussi… dans le public, interprétant ses plus grands titres comme « Madame Pavoshko », « Le prince Aladin », ou encore « Sur ma route ». Le chanteur n’a pas manqué de rappeler la sortie de son 4ème album, le 13 octobre prochain, « La Légende black ».

La vidéo n'est pas supportée

Après cette belle entrée en matière, c’est le duo belge Colt qui a enchainé, révélé sur les réseaux sociaux grâce à son titre « Insomnies ». Coline et Toitoine ont plongé les Manceaux dans leur univers pop électro, avant de céder la scène à un chanteur qu’on connait bien : Grégoire. L’auteur du célébrissime « Toi + Moi » a partagé l’affiche avec le public sur ce titre, avant de chanter notamment son dernier single « Vivre », annonciateur d’un nouvel album prévu pour janvier 2024.

Colt sur la scène du Tour Vibration 2023 au Mans Crédit: IOA Production

King Serenity, déjà présent au Tour Vibration de Sully-sur-Loire, a ensuite demandé au public de se déhancher sur « All For U » qui cartonne notamment sur TikTok. Danser, c’était aussi le mot d’ordre de Keblack et Lucenzo, qui ont enflammé le public des Quinconces.

La vidéo n'est pas supportée

Pas un Tour Vibration ne se passe (ou presque) sans la Petite Culotte. Le chanteur corse est devenu un habitué. Et pour cause, il met une ambiance dont lui seul a le secret. C’est le rappeur Hatik qui a ensuite pris le relai. Ils étaient nombreux au Mans à s’être déplacés pour la star de la série « Validé ».

Ils étaient également nombreux à attendre Vitaa, et là aussi, ils n’ont pas été déçus. La chanteuse a interprété ses hits légendaires, comme « Ma sœur » et « Confessions nocturnes ». Elle a également interprété des titres de son nouvel album « Charlotte », pour le plus grand plaisir de ses fans.

Vitaa sur la scène du Tour Vibration 2023 au Mans Crédit: IOA Production

« Vianney ! Vianney ! Vianney ! »… Alors que le Tour Vibration s’approchait doucement de la fin, le jeune papa a fait son entrée sous les acclamations du public manceau. Alors qu’il a décidé de mettre la scène entre parenthèse le temps de profiter de son fils, l’interprète de « Beau-papa » nous a fait l’honneur d’être parmi nous, et le public lui a bien rendu. Le chanteur a alterné entre ses titres phares, « Je m’en vais » ou « La Même », et ses nouveaux titres issus de son prochain album, dont la sortie est prévue le 10 novembre prochain. Après le show, Vianney a décidé de se mêler à la foule, pour une « petite » séance de photos improvisée.

La vidéo n'est pas supportée

La soirée s’est terminée avec le duo de DJ Ofenbach, qui n’ont pas manqué de faire danser les Manceaux sur leur titre iconique « Be Mine » ! De quoi clôturer le Tour Vibration 2023 en beauté. Au total, 125 000 spectateurs ont assisté aux concerts, faisant indéniablement du Tour Vibration le plus grand évènement musical de la rentrée !