Tour Vibration 2023 : 25 000 personnes à Romorantin-Lanthenay !

Les habitants du Loir-et-Cher sont définitivement comblés. Après une date mémorable à Vendôme la semaine dernière, le Tour Vibration a de nouveau déplacé les foules ce samedi 16 septembre avec une date inédite à Romorantin-Lanthenay.

Nouveau samedi, nouveau concert dans le Loir-et-Cher ! Après avoir rassemblé 15.000 personnes à Châteauroux et 8000 à Vendôme, le Tour Vibration a attiré près de 25.000 spectateurs ce samedi 16 septembre à Romorantin, soit plus que la population totale de la commune loirécherienne. Avant même que le premier artiste n'ouvre la soirée, le public s'est déhanché aux sons de la playlist Vibration, et notamment le hit "Barbie Girl", de Aqua. Comme la semaine passée, le DJ Yaniss a ouvert la soirée en électrisant la scène par un warm-up survolté. Le Montcellien a fait sauter le public en jouant notamment les remix de "Free From Desire" et "Fade Up", ou en remontant le temps avec "La Foule" d'Édith Piaf. Le DJ a même invité Sleyfa sur scène pour son titre "Ouais j't'adore", avant de conclure sur son tube "Coco Chanel".

Dans un tout autre registre, Sola a charmé les spectateurs à travers des hits comme "Maquiller" ou "Rouler". La finaliste de The Voice en Belgique a également interprété "Elle était là", chanson très personnelle écrite par Slimane, incitant les spectateurs à allumer leurs portables pour une ambiance intimiste.

Déjà présente au Tour Vibration à Châteauroux, Maëlle et sa voix cristalline ont entamé le set par la chanson bien connue des auditeurs "Toutes les machines ont un cœur". Les spectateurs ont ensuite allumé leurs flashs afin d'illuminer la fosse pour la bien-nommée "Flash", parfaitement incarnée par la gagnante de The Voice, en 2018. Maëlle a conclu par son dernier single "Ouvrir les Yeux", annonciateur d'un nouvel album qui sortira le 29 septembre.

Autre voix féminine et puissance, celle de Marina Kaye, démarrant sans faux départ avec "Homeless". Très à l'aise, la Marseillaise a enchaîné avec la percutante "The Whole 9", avant de parachever sa prestation par son ultime single "Heavenbound".

Lunettes et costume à rayures de dandy, le très classieux Pierre de Maere a conquis la scène grâce, entre autres, à "Enfant de". Mais c'est bien "Un jour je marierai un ange" qui a déchaîné le public.

À son piano, Nuit Incolore a continué à faire travailler les cordes vocales du public en jouant le tube "Dépassé". Magnétique, l'artiste originaire du Vietnam a poursuivi avec "Crush" pour un show habité.

Dire que Slimane était attendu par le public relève de l'euphémisme. Le chanteur de Seine-et-Marne n'a pas déçu en démarrant par "La Recette", laissant parler sa maîtrise vocale. Les spectateurs ont ensuite pris la place de Vitaa pour chanter l'émouvant "Avant toi". Pour prolonger son set, le vainqueur de l'édition 2016 de The Voice a choisi une autre collaboration, "Mon frère", qu'il a d'ailleurs filmée en direct pour Claudio Capéo. L'émotion a fini par emporter les spectateurs avec la chanson "Des milliers de je t'aime", écrite pour la fille de l'artiste.

En toute décontraction, Keen' V a invité le soleil sur scène avec des titres exotiques et dansants tels que "Dis moi outété", "Tu mentais", et "Ne pars pas". Auteur déjà de 11 albums en 15 ans, le chanteur prolifique de Seine-et-Marne a même repris en conclusion "Dis-moi outété" avec le public pour un spectacle endiablé.

"Mais c'était qui, mais c'était qui, mais c'était qui...". Même pas encore arrivée sur scène que le public chantait déjà l'hymne de La Petite Culotte : "La Goffa Lolita". Enchaînant sans temps mort, le Corse a dynamité la fosse de Romorantin en reprenant un medley composé de titres aussi divers que "Sara Perché Ti Amo", "Y'a du soleil et des nanas", "On s'attache", "Bella Ciao" ou "Femme Like U", pour le plus grand plaisir des spectateurs. Finissant son set en nage mais heureux d'avoir transmis autant d'énergie à ses fans, La Petite Culotte a poursuivi avec son titre original, "Diego".

C'était l'une des têtes d'affiche les plus attendues de la soirée, Black M a répondu présent en démarrant avec "Mme Pavoshko". L'ancien membre des Sexion d'Assaut a ensuite ambiancé et divisé en deux la foule de près de 25.000 personnes en interprétant les titres "Le Prince Aladin" et "On n'est pas fatigué". Le rappeur a d'ailleurs rendu hommage à son ancien collectif en reprenant "Désolé", hit de 2010, ou "Disque d'or" et "Balader", de 2012. Juste après avoir rappelé la sortie de son nouvel album "La Légende Black" prévue le 22 septembre, et une nouvelle tournée l'année prochaine, Black M a conclu de la plus belle des manières avec "Sur ma route".

Boris Way et ses notes électro dansantes ont eu la lourde tâche de clore cette soirée déjà mémorable. Une mission parfaitement accomplie pour le DJ originaire de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'a pas hésité à monter sur les platines pour tenir le public en haleine. Sans aucun doute, ses tubes "Lose my Mind" et "Kings & Queens" ont participé à la réussite de ce nouvel épilogue musical.