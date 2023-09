Tour Vibration 2023 : 30 000 personnes à Sully-sur-Loire !

Après Châteauroux, Vendôme et Romorantin, le Tour Vibration faisait étape ce vendredi soir à Sully-sur-Loire (Loiret). 30 000 personnes étaient présentes pour cette magnifique soirée, ponctuée par un splendide feu d’artifice.

« C’était une super soirée » ! Comment ne pas être d’accord avec Laetitia, la trentaine, venue ce soir avec mari et enfants ? Quelle soirée effectivement. Le parc du château de Sully-sur-Loire, joyau Renaissance, était plein à craquer. 30 000 personnes se sont pressées pour assister au concert. Comme sur les dates précédentes, Yannis a ouvert les festivités avec un warm-up survolté, ponctué d’un clapping.

C’est ensuite Loi, la finaliste allemande de The Voice Kids en 2017 qui est montée sur scène. La jeune femme pétillante a notamment entonnée I follow, son premier single sorti en 2021, devenu ensuite la chanson du film "Ostwind - Le grand ouragan”.

Jamais deux sans trois ! Présente à Châteauroux et Romorantin, Maëlle était de la partie. A quelques jours de la sortie de son second album, la Bourguignonne a séduit le public avec le titre qui l’a révélé, Toutes les machines ont un cœur, ainsi que des extraits de son deuxième opus, comme Flash.

A l’antenne, il nous avait confié être excité à l'idée de monter sur scène. Après huit années sans concert, consacrées notamment à ces jeunes enfants, Grégoire fait son grand retour. Il a ravi la foule avec l’iconique Toi plus moi, et dévoilé un extrait de son futur album, Vivre.

Les plus jeunes le connaissaient grâce à ses millions de vues sur les réseaux sociaux, les autres ont découvert le showman. King Serenity était l’une des surprises réservées au public sullylois, le faisant danser sur All For U.

Mentissa a poursuivi la soirée. Mamma Mia, Et Bam, Balance… L’artiste belge, finaliste de The Voice et protégée de Vianney, a tout donné pour les 30 000 spectateurs. Elle a aussi fait plaisir à un jeune garçon, grand fan et futur musicien, en l’invitant à chanter sur scène avec elle.

C’est ensuite un duo qui est venu insuffler sensualité et douceur. Originaire de Sao Tomé au large de l’Afrique, Calema a conquis le cœur des Sullylois. Le public a repris avec eux Te Amo et Onde Anda.

Puis, le parc du château s’est laissé emporter par les musiques aux airs tant cosmique – The Fool, que dansant – Makeba, de Jain. L’artiste a fait découvrir aux spectateurs un nouvel extrait de son troisième album sorti au printemps dernier.

Olé !, Là c’est die, dis-moi tout, Santa Maria… Ce fut après au tour de l’Orléanais et donc régional de l’étape Ridsa de faire danser, sauter et crier la foule. D’ailleurs, l’artiste a fait vibrer les murs du château en invitant le public à donner de la voix. Les 112 décibels ont été atteints !

Le même seuil a sans doute été atteint, voire dépassé avec les Lyonnais de Trinix et leur mashups qui cumulent plusieurs millions de vues sur les réseaux sociaux. Et pour couronner le tout, sur leur remix d’Abba, un feu d’artifice de six minutes est venu illuminer le château de Sully et les yeux des spectateurs présents. Un superbe final pour clore cette magnifique soirée. Sully a vibré à son Tour !

