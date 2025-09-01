Tour Vibration 2025 : Franglish rejoint l'affiche de Sorigny

Jungeli & Lenie : Pour des raisons de planning indépendantes de notre volonté, Jungeli et Lenie ne pourront finalement pas être présents à Châteauroux. Ils ne seront pas reprogrammés sur une autre date de l'édition 2025.

Franglish : Franglish s'ajoute au casting de cette édition 2025. Il sera sur scène à Sorigny ce samedi 6 septembre. Une chance unique de voir l'un des artistes urbains les plus importants de ces dernières années.

Naza : Ne pouvant finalement pas être présent à Sorigny comme annoncé fin août, Naza est reprogrammé à Châteauroux le 13 septembre.

Le Mans : Helena, Keblack, Marine, Pierre Garnier, Superbus, Trinix et Vitaa.

Châteauroux : Alien, FDVM, Jeck & Carla, Marguerite, Naza, Soprano et Zaz.

Sorigny : Boulevard des Airs, Broken Back, Carbonne, Franglish, Julien Lieb, Keen'V, Linh et Ridsa.

🎫 Accès VIP :

Le Tour Vibration est une tournée de concerts 100% gratuite.

Pour la première fois, nous avons choisi de vous permettre d'accéder à notre espace VIP.

Bénéficiez des services privilégiés de l'espace VIP du Tour Vibration avec un réceptif comprenant boissons alcoolisées*, softs et petits-fours à volonté.

L'espace VIP sera accessible à partir de 19h30 et jusqu'à la fin du concert.

Accès en quantité très limitée, réservez vite** !

Cette prestation ne comprend pas de rencontre avec les artistes.

* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

** Gratuit pour un enfant de moins de 10 ans accompagné d'un adulte munis d'un billet Accès VIP - Plein tarif.

➡️ Réservez vos accès VIP maintenant pour les dates de Sorigny, Châteauroux, Romorantin et Le Mans.