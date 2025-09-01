Tour Vibration 2025 : Franglish rejoint l'affiche de Sorigny
Publié : 1er septembre 2025 à 8h00 par la rédaction
Après avoir rassemblé plus de 140 000 spectateurs l’an dernier, le Tour Vibration revient pour quatre dates exceptionnelles, chaque samedi de septembre à Sorigny, Châteauroux, Romorantin et Le Mans. Programmation complète, accès VIP, objets interdits : on vous dit tout.
🔄 Quelques changements :
Naza : Ne pouvant finalement pas être présent à Sorigny comme annoncé fin août, Naza est reprogrammé à Châteauroux le 13 septembre.
Franglish : Franglish s'ajoute au casting de cette édition 2025. Il sera sur scène à Sorigny ce samedi 6 septembre. Une chance unique de voir l'un des artistes urbains les plus importants de ces dernières années.
Jungeli & Lenie : Pour des raisons de planning indépendantes de notre volonté, Jungeli et Lenie ne pourront finalement pas être présents à Châteauroux. Ils ne seront pas reprogrammés sur une autre date de l'édition 2025.
🔥 Programmation date par date :
Sorigny : Boulevard des Airs, Broken Back, Carbonne, Franglish, Julien Lieb, Keen'V, Linh et Ridsa.
Châteauroux : Alien, FDVM, Jeck & Carla, Marguerite, Naza, Soprano et Zaz.
Romorantin-Lanthenay : Amel Bent, Amir, Henri PFR, Jérémy Frerot, Laura Ferré, Magic System, Ridsa et Santa.
Le Mans : Helena, Keblack, Marine, Pierre Garnier, Superbus, Trinix et Vitaa.
🎫 Accès VIP :
Le Tour Vibration est une tournée de concerts 100% gratuite.
Pour la première fois, nous avons choisi de vous permettre d'accéder à notre espace VIP.
Bénéficiez des services privilégiés de l'espace VIP du Tour Vibration avec un réceptif comprenant boissons alcoolisées*, softs et petits-fours à volonté.
L'espace VIP sera accessible à partir de 19h30 et jusqu'à la fin du concert.
Accès en quantité très limitée, réservez vite** !
Cette prestation ne comprend pas de rencontre avec les artistes.
Vous avez une question ? Contactez-nous maintenant.
* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
** Gratuit pour un enfant de moins de 10 ans accompagné d'un adulte munis d'un billet Accès VIP - Plein tarif.
➡️ Réservez vos accès VIP maintenant pour les dates de Sorigny, Châteauroux, Romorantin et Le Mans.
🚫 Liste des objets interdits
- Objets dangereux, contondants ou tranchants : armes, ciseaux, couteaux, cutters ...
- Bouteilles en verre, bouteilles en plastique supérieures à 50 cl, gourdes et canettes.
- Objets explosifs ou inflammables : pétards, fusées, bougies, fumigènes ...
- Casques et accessoires deux roues
- Trottinettes
- Sacs volumineux
- Animaux
➡️ Les petites bouteilles d'eau sont autorisées.