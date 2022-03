Tours : appel à idées pour donner des noms de femmes aux rues

A Tours, la ville veut renforcer la visibilité des femmes dans l’espace public. La municipalité avait annoncé ces derniers mois vouloir augmenter le nombre de rues ou d’équipements portant le nom d’une femme. Aujourd’hui, « comme partout en France, les femmes ne représentent qu’une part infime des noms visibles dans l’espace public, entre 5% et 6% », explique la ville dans un communiqué. Elle prévoit donc de dénommer entre 20 et 30 lieux cette année avec le nom d’une femme.

Certes, il s’agit avant tout d’une « dimension symbolique », mais « valoriser des femmes - chercheuses, écrivaines, exploratrices, réalisatrices, etc. - à travers des symboles permet d’offrir à tous et toutes, notamment aux enfants et aux jeunes, des modèles à la hauteur de leurs aspirations », poursuit la municipalité.

Des propositions jusqu'au 25 avril

Ainsi, tourangeaux et tourangelles sont donc invités à proposer des noms pour les futures rues ou équipements locaux. Jusqu’au 25 avril, il est possible de suggérer des figures féminines (avec une courte notice biographique) sur la plateforme decidonsensemble.tours.fr. Ensuite, jusqu’au 31 mai, il s’agira de voter pour 5 à 20 noms sur la plateforme. Les 50 premières propositions seront retenues. Un jury d’habitants, de personnalités, d’associations et d’élus rendra alors un avis avant le 1er juillet. Les lieux et les noms choisis seront dévoilés les 17 et 18 septembre, lors des journées du patrimoine et du matrimoine, et étudiés en conseil municipal.