Tours : l’Etat débloque 42 millions d’euros pour la seconde ligne de tramway

Emmanuel Denis, se félicite ce mercredi que sa « révolution des mobilités soit soutenue par l’Etat ». Lors d’un entretien téléphonique, le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce matin au maire de Tours que la deuxième ligne de tramway et la future ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) vont être financées à hauteur de 42 millions d’euros par l’Etat.

Un projet à 500 millions d’euros

Une somme qui représente qu’une petite partie du coût total du projet, estimé à 500 millions d’euros (en prenant en compte les acquisitions foncières et les aménagements urbains).

La ligne, longue de 15 kilomètres, qui devrait être mise en service fin 2025, doit permettre de relier les communes de La Riche et de Chambray-lès-Tours en desservant des pôles de vie et de services : les hôpitaux Trousseau et Bretonneau, des sites d’activités, des secteurs urbains denses (Les Fontaines, 7000 habitants, notamment) et des quartiers faisant l’objet de rénovation (ZAC Maryse Bastié à Tours).