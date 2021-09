Tours : la ville recherche son grand sapin de Noël

Avoir votre sapin décoré et illuminé place Jean-Jaurès pendant les fêtes de fin d’année : c’est possible à Tours ! La mairie lance cette année encore un appel aux particuliers. Confrontée régulièrement à des difficultés à trouver un arbre convenable pour se dresser fièrement devant l’Hôtel de ville, elle revoit légèrement ses critères : le sapin, de genre Picea ou Abies, doit mesurer au moins 12 mètres, contre 16 précédemment.

Pour le reste, rien ne change : 18 mètres maximum, une silhouette équilibrée, un feuillage dense et pas d’irrégularités importantes. L’arbre doit aussi être facilement accessible depuis la voie publique. L’abattage et le transport seront pris en charge par la mairie.

L’année dernière, seuls 5 arbres avaient été proposés, et aucun n’était satisfaisant, avait regretté la mairie. Si vous pensez détenir la perle rare, il faut contacter la municipalité par à s.rouleau@ville-tours.fr, en décrivant l’arbre et en joignant quelques photos en plus de vos coordonnées.