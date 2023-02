Tours : une choco’laverie pour faire sa lessive dans un endroit convivial

Fini l’ennui, seul, face au hublot de la machine à laver… à attendre que le cycle de lavage se termine ! Rue de Constantine à Tours, Charlie Gigou et Jennifer Engel ont ouvert en décembre dernier « Charlie et la choco’laverie », une laverie qui propose également un service de restauration et un espace de coworking.

Utilisateurs réguliers de machines dans les laveries en libre-service, Charlie et Jennifer regrettaient de se retrouver bloqués dans un lieu qui n’offraient pas beaucoup de possibilités. « On s’est rendu compte que le moment n’est pas agréable, que l’endroit est austère et froid, souligne Charlie. Nous, on allie quand même un côté de snacking salé et sucré, mais on a fait aussi un espace de coworking (…) avec des prises de courant et des prises USB avec la wifi à disposition ».