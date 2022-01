Tours : une Nuit de la solidarité pour recenser les sans-abris

Pour la première fois, la ville de Tours participe à l’opération « la Nuit de la solidarité ». Jeudi 20 janvier entre 19 heures et 23 heures, 230 bénévoles vont sillonner la ville et aller à la rencontre des SDF. « On pense beaucoup aux hommes seuls parce que ce sont les plus visibles mais je pense que l’on va découvrir des profils », explique Marie Quinton, l’adjointe au logement. L’opération vise à connaître le nombre et les besoins des sans-abris. Les bénévoles leur distribueront également un livret recensant les adresses et les numéros qui peuvent leur être utiles.