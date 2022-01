« Tous Anti Covid » n’est pas l’application française la plus téléchargée

Pour commencer la semaine, le “C’est pas vrai” s’arrête sur une récente phrase du secrétaire d’Etat au numérique. La semaine dernière, Cédric O avait affirmé : « Tous Anti Covid est à priori l’application française la plus téléchargée de l’histoire ». Elle serait aujourd’hui sur quasi 50 millions de smartphones.

Un chiffre très élevé, mais qui n’en fait pas la plus téléchargée ! Comme le souligne 20minutes, le célèbre lecteur vidéo VLC et le jeu Helix Jump, tous deux français, comptent plus de téléchargements (plus de 100 millions à chaque fois sur le Google Play). Soit le double de TousAntiCovid.