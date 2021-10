Toussaint : un peu de monde attendu sur les routes ce week-end

Pour ce deuxième week-end des vacances de la Toussaint, le trafic s’annonce chargé essentiellement demain après-midi, jusqu’en début de soirée selon Vinci Autoroutes. Bison Futé classe cette journée orange dans le sens des départs (rouge en Ile-de-France).

« Dans le centre et le grand Ouest, c’est dans la région d’Orléans que se concentreront les difficultés », indique Vinci. En direction du sud, le trafic va se charger progressivement demain du début d’après-midi jusqu’en fin de soirée. Le samedi aussi, entre 9 et 13h, et le dimanche en fin de matinée.

Sur l’A11, dans l’agglomération du Mans, le trafic s’annonce chargé vendredi en fin d’après-midi. Pour les retours lundi, il y aura du monde entre 11 à 18h. Dans le secteur d’Orléans, la circulation se densifiera l’après-midi avec un pic de 15h à 19h à la jonction entre l’A10 et l’A71.