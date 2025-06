Toutes les infos sur le Cocorico Electro 2025

C’est devenu une habitude. Chaque été, la scène électro française pose ses bagages à La Ferté Saint-Aubin au sud d’Orléans (Loiret). Une expérience musicale hors du comment dans le cadre historique et majestueux du château de la commune, qui avait attiré l'an dernier plus de 20 000 personnes!

« La programmation reflète la diversité des musiques électroniques », explique Lancelot Guyot, propriétaire du château et organisateur de l’événement. Une trentaine de DJs sont attendus, de la house en passant par la techno, sur deux scènes en plein air.

Kungs, Polo & Pan, Busy P…

Pour cette nouvelle édition du Cocorico Electro, Kungs a répondu à l’invitation des organisateurs. Le DJ de 28 ans sera présent le vendredi 11 juillet. « On le voulait depuis longtemps, il était prévu en 2020 mais ça n’avait pas pu se faire avec le COVID », dit Lancelot Guyot. Autre tête d’affiche, du dimanche soir cette fois, Polo & Pan, nous proposera « un voyage musical rétro futuriste, jouant astucieusement des codes et des genres », détaillent les organisateurs.

Parmi les autres artistes, notons le DJ Busy P (Pedro Winter), le créateur du label Ed Banger (Justice, DJ Mehdi), et ancien manager des Daft Punk. Il sera le vendredi soir sur scène. Romain Garcia, Irène Drésel, Nathalie Duchene, Bon entendeur, Bennett, seront aussi de la partie. Les nouveaux talents également, notamment les locaux pour assurer l’ouverture des soirées.

Pour une expérience encore plus immersive, la scénographie sera repensée (pyrotechnie et lumières) et le rendu sonore révolutionné avec le « système le plus performant au monde », (L2 de L-Acoustics).

C’est l’une des nouveautés de cette édition 2025. On peut aussi ajouter l’installation d’un espace bien-être (massage, tatouage, maquillage, yoga) et d’un point de restauration végétarienne. Les mélomanes et cinéphiles devraient également être servis avec la projection de films au cinéma de La Ferté Saint-Aubin (Laurent Garnier : Off the Record, Berlin Calling). Sans oublier trois feux d’artifices (auquel s’ajoutera celui de la commune le 14 juillet).

Infos pratiques :

Vendredi 11 et samedi 12 juillet de 18h à 2h. Le dimanche 13 juillet de 13h à 2h. Ouverture scène château à 16h30. Pour un PASS 1 Jour, le billet est à 49 euros. La billetterie est accessible sur le site du festival.

Des navettes au départ de la gare routière d’Orléans partiront toutes les 30 minutes. Il faut compter 3 euros le trajet, 6 l’aller-retour. La réservation est obligatoire sur le site du festival.