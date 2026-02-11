Transports en commun : vers une hausse automatique des tarifs ?

Une loi-cadre sur le financement des transports collectifs doit être présentée aujourd’hui en Conseil des ministres, avec à la clé un changement majeur dans la manière dont les tarifs sont fixés.

On ne l’avait pas forcément anticipé. Alors que les pouvoirs publics encouragent depuis des années l’usage des transports en commun pour réduire l’empreinte carbone et désengorger les routes, une nouvelle mesure pourrait bien refroidir certains usagers. Une loi-cadre sur le financement des transports en commun va être présentée aujourd’hui en Conseil des ministres. Le gouvernement préconise de quasiment doubler la contribution des voyageurs, en s'appuyant sur une étude d'impact.

Selon les éléments connus, le gouvernement s’appuie sur une étude d’impact pour préconiser une augmentation significative de la contribution des voyageurs, allant jusqu’à quasiment la doubler à terme. La principale nouveauté réside toutefois dans le mécanisme envisagé : l’indexation automatique des prix sur l’inflation. Cette mesure concernerait l’ensemble des transports en commun, à l’exception du TGV et de l’avion.

Jusqu’à présent, les hausses tarifaires relevaient de décisions politiques locales. Elles étaient ponctuelles, souvent étalées sur plusieurs années, et décidées par les collectivités territoriales en fonction de leur stratégie budgétaire et sociale. Demain, si la loi est adoptée, ce fonctionnement pourrait disparaître.

Derrière cette réforme se cache ce que certains qualifient d’« inflation invisible ». Une fois le principe d’indexation inscrit dans la loi, les augmentations deviendraient automatiques, mécaniques et obligatoires. Chaque année, les tarifs seraient ajustés en fonction du taux d’inflation. Même si celui-ci reste modéré, la hausse s’appliquerait systématiquement et s’additionnerait aux précédentes. Résultat : le prix d’un abonnement ou d’un billet progresserait de manière continue, par effet cumulatif.

Ce ne serait donc plus une décision politique ponctuelle, susceptible d’être modulée selon le contexte local, mais un mécanisme légal s’imposant à tous. Les collectivités n’auraient plus la possibilité de geler ou d’atténuer une hausse pour protéger le pouvoir d’achat des usagers.

En inscrivant cette formule dans la loi, le gouvernement entend sécuriser le financement des réseaux de transport. Mais pour les voyageurs, cela signifie surtout une évolution durable et automatique des tarifs, indépendante des choix locaux et des arbitrages politiques.