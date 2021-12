Les illusions d’optique fonctionneraient aussi sur les animaux. Steve Stewart-Willians, un expert en psychologie et sciences humaines, en est persuadé. Dans sa vidéo (ci-dessous) partagée sur le site Imgur puis sur Twitter et depuis devenue virale avec plus de 2 millions de vues au total, on aperçoit trois chiens face à un tapis noir et blanc représentant un trou au beau milieu d’un couloir.

Les deux premiers chiens évitent ce qu’ils pensent être un véritable trou et sautent par-dessus. Le troisième, visiblement moins courageux, tente d’abord de contourner l’obstacle, il hésite puis se résigne finalement et ne rejoint pas ses petits camarades qui, eux, semblent véritablement s’amuser de la situation puisqu’ils enchaînent les sauts.