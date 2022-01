Panique à bord. Le 21 janvier dernier, vers 20 h 45, le vol AF 7470 de la compagnie Air France décolle de l’aéroport d’Orly (région parisienne). Peu de temps après, dans la cabine de l’Airbus 318, plusieurs passagers de l’avion aperçoivent des flammes au niveau du réacteur droit. « On a entendu des bruits de pétards, des déflagrations. Puis, il y a eu des flammes d’au moins 2m50 », explique un premier passager à France 3 Régions. Un autre raconte : « Les stewards n’étaient pas rassurés et sont venus me voir pour me donner des consignes en cas d’atterrissage d’urgence (…) et quand on annonce ce genre de message, on n’est pas rassuré du tout ». Sur Facebook, Johann Gonzales, installé côté hublot filme la scène (vidéo ci-dessous). « On s’est ch*é dessus », commente-t-il.

Comme le veut la procédure, le pilote envoie aussitôt un message d’urgence à la tour de contrôle. L’avion opère ensuite un demi-tour et effectue un atterrissage d’urgence sur le tarmac de l’aéroport aux alentours de 21 h 15. Débarqués, les passagers sont pris en charge et relogés pour la nuit par la compagnie aérienne qui affirme « qu’il ne s’agissait pas d’une explosion du moteur », mais « d’un pompage moteur [une panne] qui a donné lieu à une déflagration ». L’incident n’a d’ailleurs fait aucun blessé.