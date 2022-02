Un cas de grippe aviaire découvert dans la Nièvre

Un premier cas de grippe aviaire a donc été détecté dans la Nièvre, sur un cygne retrouvé mort à Decize le 25 janvier. La préfecture rappelle que « ce virus qui circule activement en Europe et en France par l’intermédiaire des oiseaux migrateurs, est particulièrement contagieux et pathogène pour les oiseaux ».

Des mesures pour éviter la propagation du virus

Pour éviter sa propagation, notamment en le transportant sur les chaussures, une zone réglementée temporaire a été établie à Decize, Champvert, Saint Léger des Vignes et Sougy sur Loire. Avec des restrictions pour les propriétaires d’oiseaux et de volailles ; l’organisation de rassemblements (marchés, expositions) est interdite, la claustration des volailles et oiseaux captifs est obligatoire. Le transport et l’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d’eau sont également interdits.

Enfin, la préfecture rappelle que tous les produits alimentaires à base de volaille peuvent être consommés, la grippe aviaire n’étant pas transmissible « par la consommation de viandes, ou abats de volailles, d’œufs, de foie gras et plus généralement de tout produit alimentaire ».