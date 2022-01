On dit que le chien est le meilleur ami de l’homme. Cam Laundry peut aussi affirmer que son chien est un véritable « ange gardien ». Dans la soirée du lundi 3 janvier, aux alentours de 22 heures, le jeune homme a été victime d’un violent accident de voiture sur une route reliant l’état du New Hampshire à l’état du Vermont (États-Unis). À ses côtés, un second passager. Tous les deux sont bloqués et surtout inconscients. Seul rescapé de l’impact : Tinsley, un Berger allemand.

Après s’être extirpé de la carcasse de la voiture, l’animal est parti chercher de l’aide en longeant la route déserte pendant plusieurs minutes, peut-être même des heures. Un véhicule de police patrouillant dans le secteur a finalement aperçu l’animal. Pensant d’abord à un chien errant, les policiers ont tenté de le capturer, mais Tinsley a fui en prenant la direction du nord. Intrigués, les hommes en uniforme ont suivi l'animal et ont découvert une glissière de sécurité endommagée puis une camionnette noire gravement accidentée (vidéo ci-dessous).

« Les deux passagers ont été éjectés du véhicule », a indiqué la police locale interrogée par NBC. Gravement blessés et souffrant d’hypothermie, les deux passagers, qui s'avéraient être les maîtres de Tinsley, ont été transportés d’urgence à l’hôpital. Selon la presse locale, la chienne n’a pas été blessée dans l’accident.