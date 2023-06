Un coup de pouce des services publics pour partir à l'étranger

Le service public nous accompagne en vacances à l’étranger, ou, du moins, pour nos démarches, avec plein de conseils à retrouver sur le site Internet : service-public.fr.

Par exemple on peut savoir dans quels pays on a besoin d’avoir obligatoirement un visa, un passeport ou encore un permis de conduire international… Même chose pour les vaccins à prévoir en fonction du pays où l’on va.

En cas de vols de bagages ou d’accidents, le site nous donne aussi des astuces pour être avoir un bon contrat d’assurance. Et toujours à propos de nos affaires, si elles ont été perdues ou abimées pendant notre voyage en avion, la compagnie aérienne doit nous indemniser.

Si on a peur de laisser son logement sans surveillance un certain temps, il ne faut pas non plus hésiter à s’inscrire en ligne à l'Opération tranquillité vacances menée par les services de gendarmerie et de police. Cela permet aux forces de l’ordre d’avoir un œil sur sa maison ou son appartement pendant notre absence.

Enfin si on a un enfant mineur, service-public.fr nous explique les règles à savoir en cas de sortie du territoire.