Un glacier d’Asie centrale grandit, et intrigue les scientifiques !

Alors que presque tous les glaciers du monde fondent sous l’effet du réchauffement climatique, un glacier d’Asie centrale prend le chemin inverse.

Située dans les monts Pamir, la calotte glaciaire de haute altitude de Kon-Chukurbashi, au Tadjikistan, présente un phénomène rare : sa superficie a augmenté au fil des décennies, à l’inverse de la tendance globale. Comprendre les raisons de cette anomalie pourrait offrir des pistes inédites pour préserver les glaciers menacés ailleurs sur la planète.

Une récente expédition scientifique a permis de prélever des carottes de glace sur le Kon-Chukurbashi, contenant quelque 30 000 ans d’eau gelée. Ces échantillons, obtenus par forage sur une profondeur de 100 mètres, permettent aux chercheurs d’accéder à des archives naturelles du climat et de l’environnement passés. Chaque carotte, d’un diamètre similaire à celui d’une canette de soda, contient des informations précieuses : variations chimiques, particules sédimentaires et anomalies minérales, qui renseignent sur les conditions atmosphériques au moment de la formation de la glace.

Le transport des carottes de glace a été un véritable défi logistique. Les segments de 20 pouces, empilés dans des plateaux réfrigérés, ont été portés à dos d’homme jusqu’à un 4x4, puis transférés dans un camion frigorifique pour être acheminés vers les laboratoires.

Une fois sur place, les scientifiques ont rapidement commencé l’analyse : les 50 premiers mètres ont été examinés en une seule journée, révélant des indices sur l’évolution climatique. Cependant, à partir de 70 mètres, la glace contient une quantité inhabituelle de particules de poussière, et les derniers mètres présentent une coloration jaune intrigante, dont la signification reste à déterminer.