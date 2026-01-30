Un hommage aux femmes savantes sur la Tour Eiffel

Angélique du Coudray, Sophie Germain, Agnès Ullmann, Denise Albe-Fessard… Ces noms, souvent inconnus du grand public, appartiennent pourtant à des figures majeures de la science.

Jusqu’à présent effacées de l’Histoire, ces femmes n’avaient jamais eu l’honneur de voir leur nom gravé sur la tour Eiffel, contrairement à leurs homologues masculins. La mairie de Paris a décidé de réparer cette injustice symbolique en dévoilant, lundi, une première liste de 72 femmes dont les noms pourraient rejoindre la frise des 72 savants masculins gravés par Gustave Eiffel au premier étage de la Dame de fer.

À l’exception de quelques figures célèbres, comme les physiciennes Marie Curie et Irène Joliot-Curie, la biologiste et exploratrice Jeanne Barret ou la biologiste moléculaire Rosalind Franklin, la majorité des femmes retenues sont peu connues du grand public.

L’objectif de cet hommage est clair : lutter contre « l’effet Matilda », ce phénomène qui consiste à minimiser systématiquement l’apport des femmes à la recherche scientifique, alors que les filières scientifiques, mathématiques et d’ingénierie continuent d’être largement désertées par les jeunes filles.

À l’époque de l’édification de la tour Eiffel, en 1889, Gustave Eiffel avait voulu ériger un « panthéon des sciences » en inscrivant sur la grande frise du premier étage les noms des 72 plus grands savants français depuis la Révolution. Parmi eux figuraient Lavoisier, Chaptal, Arago, Laplace, Cuvier ou Daguerre… mais aucune femme. Pourtant, des scientifiques comme Sophie Germain avaient déjà marqué leur époque.

La mairie précise que ces noms seront gravés « dans les mêmes conditions que leurs homologues masculins : au premier étage, en lettres d’or, avec l’exacte même typographie ». Avant la réalisation des travaux, la liste devra être soumise aux académies des sciences, des technologies et de la médecine pour avis, avant une validation finale.