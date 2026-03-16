La cérémonie des Oscars a eu lieu dans la nuit du 15 mars, récompensant le cinéma américain pour son année 2025. Parmi le large palmarès, le film KPop Demon Hunters, réalisé par Maggie Kang et Chris Appelhans, est reparti avec deux statuettes.

Pour ceux qui seraient passés à côté, le film d'animation est centré sur un groupe de K-pop fictif qui protège le monde des démons grâce à sa musique. Un concept étonnant qui a su conquérir le public du monde entier par sa cohérence avec son époque.

Le film a remporté l'Oscar du meilleur long métrage d'animation ainsi que l'Oscar de la meilleure chanson originale pour son titre Golden, que vous avez tous déjà entendu sur Vibration. Deux prix qui viennent récompenser l'onde de choc que KPop Demon Hunters a lancé sur le monde de l'animation.

Le film avait déjà remporté les deux mêmes catégories lors des Golden Globes 2025, il y a quelques semaines. Des prix majeurs complétés par une myriade d’autres récompenses à travers le monde, comme aux NRJ Music Awards, confirmant la place du film dans cette saison des récompenses. C'est également le film le plus vu de l'histoire de Netflix avec 481 millions de vues en janvier dernier.

Sony Pictures Animation prépare actuellement sa suite pour le plus grand plaisir des petits et grands. Un deuxième volet très attendu qui devrait sortir autour de 2029.