Un remède trouvé contre la chute des cheveux ?

Un phénomène naturel, mais qui complexe beaucoup d’hommes… et bien des chercheurs coréens travaillent actuellement sur un traitement qui pourrait ralentir la chute des cheveux : la luminothérapie.

En réalité, hommes et femmes sont concernés par la chute des cheveux. Si ce phénomène est souvent associé à l’alopécie androgénétique, influencée par des facteurs génétiques et hormonaux, il peut également être déclenché par le stress, des troubles endocriniens ou encore certains traitements médicaux. Chaque jour, il est normal de perdre entre 50 et 100 cheveux, mais lorsque cette chute dépasse régulièrement ces chiffres, elle devient un signe clinique qui mérite attention.

Traditionnellement, la prise en charge de la perte de cheveux repose sur quelques solutions bien établies : des médicaments comme le minoxidil ou le finastéride, voire des interventions chirurgicales telles que la greffe capillaire. Toutefois, ces approches ne sont pas toujours efficaces pour tous, et certaines présentent des effets secondaires ou des résultats limités. Face à ces limites, les chercheurs explorent des alternatives, dont une piste particulièrement innovante : la luminothérapie.

La luminothérapie — déjà utilisée avec succès pour traiter des troubles du sommeil ou des dépressions saisonnières — consiste à exposer les tissus à des longueurs d’onde spécifiques de la lumière. En dermatologie, cette technique dite de photobiomodulation vise à stimuler les cellules du cuir chevelu et les follicules pileux pour encourager la repousse.

Des études scientifiques suggèrent que certains types de lumière, notamment dans le rouge ou proche infrarouge, peuvent améliorer la circulation sanguine du cuir chevelu, accroître l’apport en oxygène et en nutriments, et réduire l’inflammation qui peut inhiber la croissance des cheveux.

Une innovation récente développée par une équipe de chercheurs coréens illustre bien cette tendance. Plutôt que d’utiliser un casque rigide encombrant, ils ont mis au point un « chapeau » souple intégrant des diodes électroluminescentes organiques (OLED). Ce dispositif diffuse une lumière calibrée dans une plage de longueurs d’onde précise, ciblant les cellules de la papille dermique, essentielles à la régénération du follicule pileux. Selon les résultats obtenus en laboratoire, l’exposition à cette lumière a réduit de 92 % un marqueur crucial du vieillissement des cellules capillaires — un indicateur clé dans l’évolution de l’alopécie.