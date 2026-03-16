"La légende de Monte-Cristo" : annulations en cascades

Le lancement de La légende de Monte-Cristo ne se déroule pas comme prévu. Depuis sa première au Dôme de Paris fin janvier, le spectacle musical inspiré du célèbre roman d’Alexandre Dumas accumule les reports et les annulations de dates à travers la France.

Cette adaptation scénique du classique de la littérature française s’inscrit dans un contexte favorable, marqué notamment par le succès récent du film Le Comte de Monte-Cristo avec Pierre Niney. Le spectacle met également en avant deux artistes issus de la scène musicale actuelle.

Le rôle principal est interprété par Gjon's Tears, connu pour sa participation à l’Eurovision 2021 avec Tout l’univers. À ses côtés, la chanteuse Philippine Lavrey complète l’affiche, notamment célèbre pour sa collaboration sur In The Stars avec Benson Boone.

Une tournée perturbée pour La légende de Monte-Cristo

Malgré ce casting et une mise en scène signée Serge Postigo, la tournée rencontre de nombreuses difficultés. Depuis le 22 janvier, plusieurs représentations ont été reportées ou annulées.

Dans un communiqué publié récemment, la société K Production a annoncé de nouvelles suppressions de dates. Les représentations prévues à Brest le 13 mars et à Laval le 15 mars n’auront finalement pas lieu.

La production évoque une « restructuration de la tournée » pour expliquer cette situation. Selon l’équipe du spectacle, cette réorganisation vise à revoir la planification et les conditions de production afin de permettre au spectacle de se développer dans de meilleures conditions.

Malgré la possibilité de remboursement proposée aux spectateurs, les réactions du public restent mitigées. Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes expriment leur frustration face aux annulations successives et à la communication jugée parfois tardive.

Certains fans s’interrogent également sur le maintien des prochaines dates prévues dans d’autres villes. D’autres évoquent la difficulté de vendre suffisamment de billets dans certaines salles.

Le spectacle pourrait aussi subir la concurrence d’une autre production consacrée au célèbre personnage d’Edmond Dantès : Monte-Cristo, le spectacle musical, actuellement à l’affiche aux Folies Bergère à Paris.

Alors que plusieurs représentations restent programmées dans différentes villes françaises, l’avenir de la tournée de La légende de Monte-Cristo reste pour l’instant incertain.