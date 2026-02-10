Un hôpital virtuel dans Minecraft pour apaiser les enfants atteints de cancer
Publié : 10 février 2026 à 6h00 par Alicia Méchin
Dans un hôpital de Manchester, Minecraft devient un allié inattendu pour les enfants confrontés au cancer.
Au Christie Hospital, une initiative innovante permet aux jeunes patients de découvrir leur environnement médical dans un univers virtuel avant chaque séance de traitement. Les enfants peuvent ainsi explorer, sur l’écran de l’ordinateur, une reconstitution fidèle de l’hôpital et des machines utilisées pour les thérapies.
L’objectif de ce projet est de réduire l’anxiété des enfants en leur permettant de se familiariser avec des lieux et des appareils qui, autrement, peuvent sembler intimidants. La machine à faisceaux de protons, par exemple, apparaît dans le jeu exactement comme dans la réalité. Les enfants peuvent l’examiner, comprendre son fonctionnement et même interagir avec leur futur espace de soins dans un cadre qu’ils maîtrisent.
Charlotte Cooper, spécialiste en activités ludiques et santé, explique que le jeu offre aux enfants la possibilité « d’apprendre et de trouver leurs propres solutions ». Pour les patients, cette approche transforme la peur de l’inconnu en curiosité.
En plus de préparer les enfants aux aspects techniques du traitement, le projet favorise la confiance en soi et la sérénité face aux soins. Relayée par la BBC, Rama, à mi-parcours de son traitement, témoigne de ses bénéfices : « Chaque fois que je suis en radiothérapie, je m’endors et je ne sens rien. » L’expérience montre que transformer un environnement potentiellement anxiogène en un espace de jeu peut réellement améliorer le ressenti des patients.
Au-delà de Manchester, cette initiative pourrait inspirer d’autres hôpitaux à travers le monde. En intégrant des outils numériques interactifs comme Minecraft, il devient possible de métamorphoser l’expérience médicale des enfants, en faisant passer la peur et l’incertitude à l’arrière-plan, au profit de la curiosité, de la maîtrise et d’une participation active. Le jeu, ici, n’est plus seulement un divertissement, mais un pont entre le monde du soin et celui de l’enfant, transformant le traitement en une aventure qu’il peut appréhender à son rythme.