Qui n’a jamais saliver devant la publicité d’un plat appétissant à la télévision ? Fini de rêver, aujourd’hui. Homei Miyashita, un scientifique de l’université de Tokyo (Japon), a inventé un écran à lécher qui imite les saveurs diffusées à la télévision. « L’objectif est de permettre aux gens de vivre une expérience similaire à un restaurant à l’autre bout du monde, tout en restant à la maison », explique le professeur.

Baptisée « Taste the TV » (« Goûter la télé », en français), l’invention a été testée en direct par une étudiante lors de sa présentation officielle à la presse. Et selon elle, le pari est réussi. « C’était doux, comme une sauveur au chocolat », décrit-elle, après avoir littéralement léché un écran qui diffusait du chocolat (vidéo ci-dessous).

Pour obtenir ce résultat, le professeur a utilisé des « gels spéciaux » et un courant électrique permettant de créer divers goûts. La machine pourrait être commercialisée autour des 800 euros. Pour l’heure, et compte tenu du contexte sanitaire, aucune date de commercialisation n'est prévue.

