Un militaire fait le poirier devant l'Elysée à l’occasion du 11 novembre

C’est la question que tout le monde se pose au lendemain des commémorations et hommages du 11 novembre. Alors que les porte-drapeaux et représentants des associations patriotiques étaient conviés au Palais de l’Elysée pour un déjeuner, quelques-uns d’entre eux se sont offert une séance photo en haut des marches du perron du siège de la présidence de la République française. Certains d’une façon plus surprenante que d’autres.

Un militaire en uniforme a saisi l’occasion pour exécuter un poirier devant l’objectif d’un collègue, avant d’être vite rappelé à l'ordre.