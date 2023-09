Les caméras de M6 sont venues tourner il y a quelques semaines au Fournil Saint-Éloi. Morgane Rousselot, 34 ans, participe à la meilleure boulangerie de France, l’émission de M6. Il sera opposé à Nicolas Morel, patron du Fournil Saint-Arigle situé à Nevers.

Les caméras, Morgane Rousselot, connaît. Il a déjà participé à l’émission, il y a dix ans, quand il était boulanger à Saint-Pierre-le-Moûtier. « Je venais de m'installer donc ça a été une super pub, ça avait mis mon commerce en lumière et c'est vrai qu'après on avait eu des bonnes retombées et ça avait ouvert pas mal de portes pour faire d'autres concours », explique Morgane Rousselot.

Au mois de mai dernier, il reprend la boutique de Saint-Éloi. Lorsque la production de M6 le contacte, elle pense avoir à faire aux anciens propriétaires. « Quand je leur ai expliqué que j'avais déjà participé et tout, ils se sont dit que ça faisait une super histoire à raconter », se rappelle le Nivernais.

Le pari de l’originalité

Avec Loïc, son boulanger, ils ont pris le parti de créer des produits spécifiquement pour l'émission. « On est parti sur des produits un peu barrés, un peu techniques, qui nous faisaient plaisir, c'est pas des choses qu'on vend en boutique tous les jours, donc on l'a pris comme un jeu », explique-t-il. Tous les deux ont proposé par exemple un produti vegan en viennoiserie. Pour le défi, la production leur a imposé d’intégrer un produit local dans leur création : des pâtes de fruits au Cassis de Bourgogne.

Assez pour remporter le duel contre Nicolas Morel, le boulanger neversois ? « On est assez costaud sur la viennoiserie et sur l'originalité, après nos points faibles, vu qu'on vient d'arriver, on n'a pas eu le temps encore de changer la vitrine parce qu'elle nous paraît un peu vieille », juge Morgane Rousselot.

L’émission sera diffusée début 2024.