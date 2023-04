Un nouveau livre jeunesse sur les châteaux de la Loire

« On suit trois enfants, Gabrielle, Axel et Nathan, qui sont frères et sœurs, qui ont trouvé il y a quelques années un carnet, avec plein de mystères à résoudre, nous précise l’auteur. Ils découvrent une énigme qui commence au château de Chenonceau ».

L’intrigue de « Chasseurs de mystère – l’énigme des châteaux de la Loire » se penche sur l’histoire d’un conservateur des musées nationaux, qui restaurait les châteaux, et qui a parsemé de mystère tous les châteaux qu’il a restaurés. L’histoire nous emmène alors à Chenonceau, Angers, Brézé, Azay-le-rideau, Blois et Chambord.

Des pages scellées

« La particularité de cette collection, c’est que les enfants peuvent eux-mêmes résoudre l’énigme avant de lire le dernier chapitre, nous explique Vincent Raffaitin. En fait, le dernier chapitre est scellé, il n’est pas lisible. Et on peut ouvrir l’ouvrage pour finir l’histoire et voir si on avait nous-mêmes résolu l’histoire ».