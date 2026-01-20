Un nouveau traitement pour la migraine !

Depuis le début de l’année 2025, le centre hospitalier du Haut-Anjou propose un traitement innovant pour les patients souffrant de migraines chroniques à Château-Gontier-sur-Mayenne.

Cette forme de migraine, qui se définit par plus de huit crises par mois, touche environ 45 000 habitants de la Mayenne et près de 15 % de la population française. Les conséquences sur la vie quotidienne sont importantes : arrêts maladie, isolement social, difficultés professionnelles et personnelles. Selon l’hôpital, de nombreux patients ne sont pas suivis régulièrement par des professionnels de santé.

Le traitement proposé repose sur des anticorps monoclonaux anti-CGRP, déjà utilisés en France depuis plus de deux ans. Les injections se font tous les trois mois en hôpital de jour. La perfusion dure entre 45 minutes et une heure, suivie d’un temps de surveillance.

Ce traitement, l’un des rares remboursés par l’Assurance maladie, est désormais accessible aux Mayennais intéressés. Les personnes souhaitant bénéficier de cette prise en charge peuvent prendre rendez-vous directement auprès du centre hospitalier de Château-Gontier-sur-Mayenne. Pour de nombreux patients, cette avancée représente une véritable lueur d’espoir dans la lutte contre une maladie qui bouleverse le quotidien.

Ce n’est pas le premier anti-migraineux qui voit le jour sur le marché. En 2023 déjà, un nouveau médicament, le Vydura, était disponible pour le traitement des crises de migraine. Une option intéressante pour les patients réfractaires ou intolérants aux traitements classiques, comme les anti-inflammatoires ou les triptans. Cependant, son coût reste un obstacle majeur : chaque comprimé est vendu plus de 25 euros, et n’est pas remboursé par l’Assurance maladie.