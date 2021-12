Depuis quelques semaines, un ours a pris ses aises dans les villages de la région des Abruzzes, en Italie. Surnommé Juan Carrito, l’animal âgé de 2 ans est régulièrement aperçu errant dans les rues, autour des fontaines, ou dans les jardins. Après avoir été capturé puis ramené dans son milieu naturel une première fois, il est revenu auprès des villageois, désormais habitués à sa présence.

UN FESTIN NOCTURNE

Et cette fois-ci, l’ours affamé s’est introduit dans la boulangerie-pâtisserie Dolci Momenti de la station de ski Roccaraso. Selon la presse locale, l’animal s’y est fait un vrai festin nocturne en dévalisant l’intégralité des étalages de l’établissement. Il est ensuite reparti se promener dans les ruelles. La scène a été filmée par deux automobilistes stationnés à quelques mètres de la vitrine (vidéo ci-dessous).

« Il a parcouru des centaines de kilomètres pendant une semaine pour revenir dans le village où il est né », raconte le quotidien italien Il Mattino. Pour les gardes forestiers de la région, le retour de Juan Carrito était inévitable : « Après avoir été déplacé de cette manière, l’animal risquait évidemment de retourner dans des villes et dans des villages en quête de nourriture facile ».

UNE MISE EN GARDE DES AUTORITÉS

Malgré des curieux courageux qui s’approchent et filment les aventures de Juan Carrito, l’ours ne s’est jamais montré agressif et n’a fait aucun blessé parmi la population. Les autorités rappellent toutefois qu’un ours est un animal sauvage, imprévisible et donc dangereux, il est donc conseillé de garder certaines distances pour éviter toute attaque.