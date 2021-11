Il y a quelques jours, Rachelle Ducusin a vu débarquer un client pas comme les autres dans son petit magasin 7-Eleven à Olympic Valley, près du lac de Tahoe en Californie. À la nuit tombée, un ours a poussé la porte et s’est introduit dans l’établissement. Très calme et pas du tout menaçant malgré les hurlements de panique de la propriétaire, l’animal a simplement cherché à enclencher le distributeur de gel hydro-alcoolique pendant plusieurs minutes pour ensuite s’en badigeonner les pattes et le museau (vidéo ci-dessous). Un vrai exemple pour la lutte contre la pandémie de Covid-19 ! Malgré tout, l’ours brun n’était pas le bienvenu...

Alertée par la propriétaire, la police est rapidement intervenue en tirant des balles en caoutchouc sur l’animal afin de le faire fuir. Selon Rachelle Ducusin au média Storyful, « l’ours l’a d’abord chargée à deux reprises à l’extérieur du magasin alors qu’elle tentait de l’empêcher de fouiller dans les poubelles, puis il a finalement réussi à entrer à l’intérieur ». L'animal a à nouveau été aperçu peu de temps après près du lac, mais n'est plus revenu toquer à la porte de Rachelle Ducusin.