La comédie musicale Roméo et Juliette de retour sur scène en 2027

Alors que l’on s’apprête à fêter la Saint-Valentin, voici l’une des plus célèbres histoires d’amour : celle de Roméo et Juliette. Eh bien, elle va revivre en comédie musicale.

Pas moins de 25 ans après sa création, le spectacle fera son grand retour à partir du 3 décembre 2027 au Palais des Congrès de Paris, là même où tout avait commencé il y a 25 ans. Cette nouvelle version, après toutes ces années d’absence, a été repensée afin d’y intégrer de nouveaux codes générationnels.

Des titres emblématiques comme Aimer ou encore Les Rois du Monde résonneront de nouveau dans la salle parisienne. Les fans de la comédie musicale peuvent se réjouir, puisque ce sont Damien Sargue et Cécilia Cara qui reprendront à nouveau les rôles des célèbres amants de Vérone.

Petit clin d’œil à l’amour : les billets pour le spectacle seront mis en vente ce samedi 14 février à 10 h.